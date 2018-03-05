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Пятикратный чемпион НБА ​Коби Брайант, получивший «Оскар» за «Лучший анимационный короткометражный фильм», оценил награду выше победы на чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщила The Associated Press.

«Это лучше, чем выиграть чемпионат НБА! Это безумие, это безумие», — приводит издание слова Брайанта в момент получения награды.

Спортсмен выступил сценаристом и исполнительным продюсером короткометражного анимационного фильма «Дорогой баскетбол». В основу короткометражки легло стихотворение Брайнта, которое спортсмен написал в 2015.

Брайант принял статуэтку от звезды «Звездных Войн» Марка Хэмилла. Он разделил награду с аниматором Гленом Кином, который также выступил режиссером картины.

«Какими бы ни были ваши мечты, только благодаря страсти и настойчивости возможно невозможное», — так Кин отреагировал на известие о победе.

Со сцены Брайант поблагодарил свою жену Ванессу и трех дочерей, сказав, что они вдохновляют его.

За кулисами Брайант выразил благодарность Опре Уинфри и сценаристу продюсеру Шонде Раймс, которые поделились с ним всеми необходимыми знаниями о работе в развлекательном бизнесе. «Когда у вас в жизни есть такие наставники, все будет получаться», — сказал он.

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Также он является обладателем титула самого ценного игрока Матча всех звезд НБА и пятикратным чемпионом НБА. В 2016 году он завершил спортивную карьеру.