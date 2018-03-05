В мире |

Текст гимна Германии предложили изменить на гендерно нейтральный. С такой инициативой, приуроченной к Международному женскому дню, выступила уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг, сообщает Die Welt.

Чиновница предлагает поменять в гимне слово «отечество» («Vaterland») на «родину» («Heimatland»), а строчку «братски с сердцем и рукой» («brüderlich mit Herz und Hand») изменить на «отважно с сердцем и рукой» («couragiert mit Herz und Hand»).

В качестве обоснования своей инициативы Кристин Розе-Меринг сослалась на опыт Австрии, где в 2012 году ради равноправия полов изменили строчку гимна и стали петь «родина великих дочерей и сыновей». Кроме того, в феврале 2018 года в Канаде с аналогичной целью изменили слова национального гимна «O Canada».

Текст гимна ФРГ «Германия превыше всего» на музыку Йозефа Гайдна написал в 1841 году поэт Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен. С 1991 года при исполнении гимна используется только третья строфа стихотворения.

Источник: Meduza

Фото из Flickr