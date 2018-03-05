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Netflix опубликовал тизер шестого сезона «Карточного домика». Он станет для сериала последним.

Повествование в нем будет вестись вокруг героини актрисы Робин Райт. Кевин Спейси, игравший главную роль в предыдущих пяти сезонах шоу, участия в съемках не примет. Его отстранили в ноябре прошлого года после того, как актера обвинили в сексуальных домогательствах.

Дата выхода сезона пока неизвестна. В подписи к тизеру на YouTube говорится, что сезон выйдет осенью этого года. В нем будет восемь эпизодов.

Актриса Робин Райт играет в сериале Клэр Андервуд, жену американского политика Фрэнка Андервуда, персонажа Кевина Спейси.