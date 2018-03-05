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Военный бюджет Китая на 2018 год составит 1,11 трлн юаней ($175 млрд).

Это на 8% больше, чем в прошлом году. Новый бюджет был утвержден на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине.

Премьер-министр Ли Кэцян также объявил о стремлении к росту экономики на 6,5%.

От Всекитайского собрания народных представителей ждут продления срока полномочий председателя КНР, что позволит Си Цзиньпину остаться на своем посту как минимум до 2023 года.

Эти планы давно обсуждаются в Китае, но поддерживаются не всеми. Если ожидания оправдаются, Си Цзиньпин укрепит свою репутацию одного из самых влиятельных мировых лидеров.

Тысячи китайских законодателей разразились аплодисментами, когда на сесии ВСНП объявили о плане отказаться от двухлетнего лимита пребывания на посту лидера страны. Голосование состоится 11 марта, как ожидается, решение будет поддержано единогласно.

Как правило, постановления ВСНП лишь одобряют решения, уже принятые китайской Коммунистической партией.

Собрание состоит из 3000 делегатов от различных провинций и регионов страны. Назначают их согласно формальной процедуре, однако на практике каждая кандидатура выбирается правящей партией.

Сессию ВСНП проводят под усиленной охраной. Перед ее открытием известных диссидентов обычно высылают из столицы.