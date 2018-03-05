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С понедельника, 5 марта, в ресторанах быстрого питания McDonald’s начали продавать пиво, пишет портал Limon.ee.

Приобрести можно лишь одну марку пива - Saku Originaal - по цене 3.90 евро, пишет Rus.err.ee.

С собой пиво купить нельзя. Хотя дают его в пластмассовом стаканчике.

Исполнительный директор McDonald´s в Прибалтике Владимир Яневский дал порталу Limon.ee свой комментарий.

"McDonald´s - ресторан для всей семьи и мы берем в расчет ожидания всех членов семьи. Именно поэтому мы начали с сегодняшнего дня продавать в ресторанах легендарное эстонское пиво Saku Originaal. Это далеко не уникальный случай. В ресторанах McDonald’s уже давно продают пиво. Например, в соседней Литве пиво уже продают восемь лет. Естественно, мы не рекламируем продажу пива в каком-либо виде".

Фото из Flickr