Меркель про гендерно нейтральный гимн: меня все устраивает в нынешнем варианте (2)

фото

В мире | 5 марта 2018 года, 20:03

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявил, что она не считает необходимым менять слова в гимне на гендерно нейтральные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя кабинета министров.

"Она крайне удовлетворена существующей версией", — сказал представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Также он добавил, что Меркель "не видит необходимости вносить изменения" в текст гимна.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили изменить текст гимна на гендерно нейтральный.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Милка 12 часов назад
Кто стучится в дверь моя, видишь дома нет никто и оставлена записка, что оно ушла в кино.)
Ответить
Мэй48 минут назад
Ой ,мой муж вчера чуть телевизор не сломал,когда услышал ту дуру ,что собралась менять слова гимна.Особенно его впечатлило про кураж вместо братства!В общем немцы возмущены повсеместно.Но права О.Четверикова-процесс расчеловечивания человечества идёт полным ходом и начинают его со слов.Ведь именно оно (слово)-было в начале.Ведь братство-это значит все люди этой страны тебе братья,родственники ,кого не предашь...А кураж может быть разным....Немцев опускают по полной.Хорошо хоть Меркель пока отказала,посмотрим надолго ли не хватит.
Ответить