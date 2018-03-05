Меркель про гендерно нейтральный гимн: мне все устраивает в нынешнем варианте (1)
В мире | 5 марта 2018 года, 20:03
Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявил, что она не считает необходимым менять слова в гимне на гендерно нейтральные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя кабинета министров.
"Она крайне удовлетворена существующей версией", — сказал представитель кабмина Штеффен Зайберт.
Также он добавил, что Меркель "не видит необходимости вносить изменения" в текст гимна.
Ранее сообщалось, что в Германии предложили изменить текст гимна на гендерно нейтральный.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Кто стучится в дверь моя, видишь дома нет никто и оставлена записка, что оно ушла в кино.)
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