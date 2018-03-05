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Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявил, что она не считает необходимым менять слова в гимне на гендерно нейтральные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя кабинета министров.

"Она крайне удовлетворена существующей версией", — сказал представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Также он добавил, что Меркель "не видит необходимости вносить изменения" в текст гимна.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили изменить текст гимна на гендерно нейтральный.

Фото из Flickr