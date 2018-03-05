Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии (3)

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В мире | 5 марта 2018 года, 17:41

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пришли к выводу, что заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении "безответственны". Тезисы беседы опубликованы на сайте Белого дома Соединенных штатов.

Лидеры стран также осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

Они также коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Лёлик44 минуты назад
Ну что опарафинились , союзнички...
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Фант5 минут назад
Называйте как хотите, ваше дело! Подумайте о своих заявлениях!
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Светлана40 минут назад
Наутро знать, совет держа,
Гиганта попросила,
Чтоб Гулливер не обижал
Туземцев слабосильных
Ни словом гулким, как обвал,
Ни музыкою громкой
И чтоб для песен выбирал
Местечко поукромней.

Казалось бы - наоборот,
Кто с миром, тот мудрее,

Но удивительный народ -
Чем лучше Гулливер поет,
Тем лилипуты злее!
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