Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии (3)
В мире | 5 марта 2018 года, 17:41
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пришли к выводу, что заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении "безответственны". Тезисы беседы опубликованы на сайте Белого дома Соединенных штатов.
Лидеры стран также осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.
Они также коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Гиганта попросила,
Чтоб Гулливер не обижал
Туземцев слабосильных
Ни словом гулким, как обвал,
Ни музыкою громкой
И чтоб для песен выбирал
Местечко поукромней.
Казалось бы - наоборот,
Кто с миром, тот мудрее,
Но удивительный народ -
Чем лучше Гулливер поет,
Тем лилипуты злее!