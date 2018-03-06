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Правительство Великобритании планирует к 2022 году сократить число бездомных людей вдвое, а к 2027 году – полностью искоренить эту проблему, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"В 2018 году в стране, которая является одной из крупнейших и сильнейших экономик мира, никто не должен жить без крыши над головой … Вот почему в нашем манифесте мы обещаем снизить число бездомных к 2022 году вдвое, а к 2027 полностью искоренить проблему", — сказала Мэй в Лондоне, выступая с речью по внутренней политике страны.

По данным благотворительных организаций на конец 2017 года, в Великобритании бездомных насчитывается более 300 тысяч человек.

По словам премьера, в целом за последние годы проблема бездомных обострилась не только в Великобритании, но и в ЕС. Тем не менее, это предмет "национального позора".

Мэй отметила, что правительство уже выделило на решение проблемы около одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) и упростило схему выделения средств региональным властям.

"Но речь не только о жилье. У бездомных людей, как правило, целый комплекс потребностей, поэтому мы предпринимаем беспрецедентные меры, чтобы им помочь", — сказала политик.

В частности, указала Мэй, в Лондоне примерно у 47% бездомных проблемы с психикой, 40% страдают от алкоголизма, 35% — от наркотической зависимости. На решение всех этих вопросов правительство выделяет средства.

Фото из Flickr