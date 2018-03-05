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В выложенном на Youtube видео запечатлено, как пилоты в сложнейших погодных условиях смогли посадить самолет.

На Youtube разместили видеозапись посадки крупнейшего пассажирского самолета А380-800 авиакомпании Emirates в аэропорту Бирмингема в начале марта.

Согласно описанию ролика, приземление было серьезно осложнено плохими погодными условиями - сильным ветром, снегопадом и слякотью на взлетно-посадочной полосе. Тем не менее, пилотам удалось блестяще справиться с непростой ситуацией.

Самолет Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским авиалайнером, способным совершать беспосадочные перелеты на расстояние более 15 тысяч километров. Он вмещает до 853 пассажиров.

Фото из Flickr