В татуировке Эммы Уотсон нашли грамматическую ошибку
Эмма Уотсон продемонстрировала временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair после официальной церемонии вручения премии "Оскар", сообщает Mirror.
На руке выше запястья актриса нанесла надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В татуировке заметили грамматическую ошибку — отсутствие апострофа перед буквой s.
Кроме того, неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвала очень короткая и неровная челка кинозвезды: "Единственное, что я хочу знать, — что происходит с челкой Эммы Уотсон?" — прокомментировал пользователь Twitter kissmeyoufook.
all i want to know is what is up with emma watson's fringe— gibby stan marijn (@kissmeyoufook) 18 февраля 2018 г.
"Что с ее челкой. Просто скажите, что она прекрасна и благословенна", — написал jazzrefresh.
We are bringing it home to the UK! @timesupnow— Emma Watson (@EmmaWatson) 18 февраля 2018 г.
Link here and in my bio to donate to the UK Justice and Equality fund. https://t.co/90ymNXxElk pic.twitter.com/D5Ebz48KAn
В феврале американец Элтон Ванг сфотографировал наколку на ноге соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо.
Ванг выложил фотографию в Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке.
"Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"", — написал Ванг.