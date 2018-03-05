В татуировке Эммы Уотсон нашли грамматическую ошибку

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В мире | 5 марта 2018 года, 18:48

Эмма Уотсон продемонстрировала временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair после официальной церемонии вручения премии "Оскар", сообщает Mirror.

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На руке выше запястья актриса нанесла надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В татуировке заметили грамматическую ошибку — отсутствие апострофа перед буквой s.

Кроме того, неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвала очень короткая и неровная челка кинозвезды: "Единственное, что я хочу знать, — что происходит с челкой Эммы Уотсон?" — прокомментировал пользователь Twitter kissmeyoufook.

"Что с ее челкой. Просто скажите, что она прекрасна и благословенна", — написал jazzrefresh.

В феврале американец Элтон Ванг сфотографировал наколку на ноге соседки в самолете: китайские иероглифы, которые также используются в японском языке, обозначали название супа мисо.

Ванг выложил фотографию в Twitter и предположил, что попутчица, вероятно, не понимает значения надписи на своей щиколотке.

"Мне не хватило духу сказать женщине, что на китайском ее татуировка означает "мисо"", — написал Ванг.

Источник: Lenta.ru
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