В мире |

Эмма Уотсон продемонстрировала временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair после официальной церемонии вручения премии "Оскар", сообщает Mirror.

На руке выше запястья актриса нанесла надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В татуировке заметили грамматическую ошибку — отсутствие апострофа перед буквой s.

Кроме того, неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвала очень короткая и неровная челка кинозвезды: "Единственное, что я хочу знать, — что происходит с челкой Эммы Уотсон?" — прокомментировал пользователь Twitter kissmeyoufook.

all i want to know is what is up with emma watson's fringe

"Что с ее челкой. Просто скажите, что она прекрасна и благословенна", — написал jazzrefresh.

We are bringing it home to the UK! @timesupnow



Link here and in my bio to donate to the UK Justice and Equality fund. https://t.co/90ymNXxElk pic.twitter.com/D5Ebz48KAn