В мире |

Неизвестные взломали официальный сайт кандидата в президенты России Ксении Собчак. Злоумышленникам удалось получить доступ к редактированию и публикации новостей. При этом на протяжении некоторого времени с сайта Собчак была переадресация на домен с картинкой с бутылкой минеральной воды и изображением еще одного кандидата - лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Информация о взломе сайта появилась в официальной группе "Собчак против всех" в соцсети "ВКонтакте".

Сообщалось, что злоумышленники могут распространять информацию, не соответствующую действительности.

"Пожалуйста, имейте это в виду, если увидите на сайте подозрительную информацию", - предупредили в штабе Собчак.

Вскоре работа сайта была восстановлена.

2 марта Собчак подала в суд на Жириновского из-за оскорблений в ее адрес в эфире телеканала "Россия-1". Лидер ЛДПР, в свою очередь, как сообщалось, намеревался подать жалобу в Генпрокуратуру на Собчак за то, что она облила его водой во время дебатов.

Источник: newsru.com

Фото: t.me/kandidat/504