В мире |

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нового удара по правительственной армии Сирии из-за сообщений о применении Башаром Асадом химического оружия в Восточной Гуте.

Как сообщает газета Washington Post, президент Дональд Трамп попросил рассмотреть возможный ответ на применение правительственной армией химического оружия под Дамаском. Этот вопрос обсуждался на встрече главы Белого дома с министром обороны Джеймсом Мэттисом, а также с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Окончательное решение, однако, не принято.

По словам собеседника газеты, Мэттис высказался против удара по армии Асада, тогда как Макмастер был за. При этом официально в Пентагоне утверждают, что Мэттис вовсе не присутствовал на обсуждении.

Сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте появились 25 февраля. Работающие в контролируемых мятежниками районах врачи утверждали, что у целого ряда пациентов были симптомы отравления хлором, а один ребенок в результате скончался.

Россия и Сирия категорически опровергают применение правительством Асада боевых отравляющих веществ. Центр по примирению, в свою очередь, указывал, что применение химического оружия готовили боевики с целью обвинить в этом правительственную армию.

Весной 2017 года США обстреляли крылатыми ракетами аэродром в Сирии. В Вашингтоне объяснили это тем, что именно оттуда взлетали самолеты, участвовавшие в химической атаке на юге провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек. В Москве утверждали, что применение боевых отравляющих веществ было инсценировано мятежниками.