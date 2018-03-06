В Великобритании отравлен российский военный разведчик (10)

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В мире | 6 марта 2018 года, 08:14

Россиянина Сергея Скрипаля и женщину, чье имя не называется, обнаружили без сознания в торговом центре английского города Солсбери в воскресенье, 4 марта, в 16.15 по местному времени. Обоих доставили в больницу в критическом состоянии с отравлением неизвестным веществом.

Очевидцы рассказали BBC News, что мужчина и женщина выглядели так, будто приняли какой-то сильный наркотик. Женщина, на вид вдвое младше 66-летнего Скрипаля, будто бы потеряла сознание, облокотившись на мужчину, а он смотрел вверх и странно двигал руками.

После госпитализации Скрипаля и его спутницы власти города Солсбери заявили о «серьезном инциденте». Торговый центр эвакуировали, на месте происшествия появились люди в костюмах химической защиты, которые из шлангов поливали пол. В местной полиции утверждают, что на теле пострадавших не было никаких повреждений. Находятся ли они сейчас в сознании, достоверно неизвестно. Их состояние оценивается как тяжелое.

В полиции утверждают, что местным жителям ничего не угрожает. По данным местного издания Salisbury Journal, существуют сведения, что пострадавшие могли отравиться сильным опиатом фентанилом. Официальных подтверждений этим сведениям нет.

66-летний россиянин Сергей Скрипаль долгое время служил в советских и российских спецслужбах. В середине 1990-х во время командировки за рубеж Скрипаль, по версии России, был завербован британскими агентами и стал передавать секретные сведения. В 1999 году Скрипаль уволился со службы, но по-прежнему работал с британскими спецслужбами и передавал им секретные сведения, которые узнавал у бывших сослуживцев.

После увольнения Скрипаль работал в министерстве иностранных дел. Его задержали в конце 2004 года, а в 2006-м приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

В 2010-м Скрипаля помиловали. Вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко (все осуждены за госизмену и другие преступления) он был обменян на 10 российских «спящих агентов», раскрытых в США. Скрипаль и Сутягин отправились в Великобританию, а Запорожский и Василенко — в США, писал «Росбалт».

Сутягин рассказывал, что встретился со Скрипалем в московском СИЗО, куда его перевезли из колонии перед выдачей в Великобританию — и догадался, что его привезли из мест заключения ради обмена, поскольку Скрипаль тоже «госизменник».

Источник: Meduza

Комментарии 10
Мэй55 минут назад
Боже,я плачу !Топором Венеру не ваяют.Сами чего то подсыпали,теперь как с Березовским комедь по западным каналам обеспечена-режим зачищает.Путин убирает!Кремль заметает следы!....Ля-ля тополя!Поспорим?
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Мэй38 минут назад
Это как сейчас помню про Немцова-воскресенье вроде было,по любому -выходной.Муж с утра будит-по Германии передали -убит главный конкурент Путина!
-Навального убили?С чего вдруг?
-Да нет ,фамилия была другая,ты же знаешь не очень на слух запоминаю!
Я включаю интернет-Немцов!
У меня аж вырвалось-А эту мумию то за что?Кому он кроме баб интересен?
Муж говорит -Так сказали ,главный конкурент!
Западным так мозги промывают ,а они то наш развал Союза не помнят,не знают , ,,герои ,,им не знакомы.Можно не только лапшу -спагетти гирляндами развешивать!Что и делаетсЯ!
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Харций48 минут назад
Англия и яды - это синонимы.
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