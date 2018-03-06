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Россиянина Сергея Скрипаля и женщину, чье имя не называется, обнаружили без сознания в торговом центре английского города Солсбери в воскресенье, 4 марта, в 16.15 по местному времени. Обоих доставили в больницу в критическом состоянии с отравлением неизвестным веществом.

Очевидцы рассказали BBC News, что мужчина и женщина выглядели так, будто приняли какой-то сильный наркотик. Женщина, на вид вдвое младше 66-летнего Скрипаля, будто бы потеряла сознание, облокотившись на мужчину, а он смотрел вверх и странно двигал руками.

После госпитализации Скрипаля и его спутницы власти города Солсбери заявили о «серьезном инциденте». Торговый центр эвакуировали, на месте происшествия появились люди в костюмах химической защиты, которые из шлангов поливали пол. В местной полиции утверждают, что на теле пострадавших не было никаких повреждений. Находятся ли они сейчас в сознании, достоверно неизвестно. Их состояние оценивается как тяжелое.

В полиции утверждают, что местным жителям ничего не угрожает. По данным местного издания Salisbury Journal, существуют сведения, что пострадавшие могли отравиться сильным опиатом фентанилом. Официальных подтверждений этим сведениям нет.

BREAKING NEWS Major incident in Salisbury involves Russian spyhttps://t.co/7mPAOrgqsA pic.twitter.com/DQowcMR4HN — BBC West Live (@BBCBristol) 5 марта 2018 г.

66-летний россиянин Сергей Скрипаль долгое время служил в советских и российских спецслужбах. В середине 1990-х во время командировки за рубеж Скрипаль, по версии России, был завербован британскими агентами и стал передавать секретные сведения. В 1999 году Скрипаль уволился со службы, но по-прежнему работал с британскими спецслужбами и передавал им секретные сведения, которые узнавал у бывших сослуживцев.

После увольнения Скрипаль работал в министерстве иностранных дел. Его задержали в конце 2004 года, а в 2006-м приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

В 2010-м Скрипаля помиловали. Вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко (все осуждены за госизмену и другие преступления) он был обменян на 10 российских «спящих агентов», раскрытых в США. Скрипаль и Сутягин отправились в Великобританию, а Запорожский и Василенко — в США, писал «Росбалт».

Сутягин рассказывал, что встретился со Скрипалем в московском СИЗО, куда его перевезли из колонии перед выдачей в Великобританию — и догадался, что его привезли из мест заключения ради обмена, поскольку Скрипаль тоже «госизменник».

Источник: Meduza