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Компания Facebook признала, что совершила ошибку, когда решила провести опрос среди пользователей, может ли соцсеть разрешить педофилам просить у детей фотографии сексуального характера.

Как сообщает Newsweek, 4 марта Facebook инициировала опрос, в котором пользователям предлагалось высказаться на тему ухаживаний с сексуальными намерениями и допустимости подобного поведения в соцсети.

В частности, один из вопросов касался того, кто должен решать, имеет ли право взрослый мужчина просить в Facebook 14-летнюю девочку прислать ему свои фотографии сексуального характера.

Предлагались также варианты ответов, как "Пользователи Facebook должны проголосовать и представить свое решение соцсети" и "Facebook сам должен решать".

Еще один вопрос звучал следующим образом: "Если представить идеальный мир, в котором вы могли бы устанавливать правила Facebook, как бы вы регулировали личные сообщения, в которых взрослый мужчина просит 14-летнюю девочку прислать ему ее фотографии сексуального характера?".

Пользователям предлагались варианты ответов, начиная от "Это недопустимо в Facebook, никто не должен видеть подобное" до "Это должно быть разрешено, я был бы не против видеть подобное".

При этом ни в одном из случаев не предлагалось вариантов ответа, в котором пользователь мог бы указать, что в данной ситуации необходимо привлечь полицию и соцслужбы. Самые жесткие меры касались только обращения к администрации Facebook. Другие вопросы касались экстремизма, действующих правил соцсети и т.д.

Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что опрос был ошибкой.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com