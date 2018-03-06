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Церемонию вручения кинопремий "Оскар" в 2018 году посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По сравнению с предыдущим годом, число просмотров сократилось на 19 процентов (26,5 миллиона человек). При этом "Оскар-2017" также показывал наихудшие результаты — 34,3 миллиона человек, что являлось самым низким показателем с 2008 года.

Церемония вручения "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Форма воды". Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за эту же ленту.

Источник: lenta.ru