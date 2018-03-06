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В бразильском Сан-Паулу грабители украли 5 млн долларов из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус, пишет газета Folha de San Paulo.

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

Полиция сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера 5 млн долларов наличными.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com