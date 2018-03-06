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Центральный банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ Литвы отметили, что монета будет разработана с использованием блокчейна или других аналогичных технологий.

"Это отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы — прогрессивная и инновационная страна", — заявил член правления Центробанка Литвы Мариуса Юргиласа.

Фото из Flickr