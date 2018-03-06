Центробанк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту (2)

фото

В мире | 6 марта 2018 года, 14:54

Центральный банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ Литвы отметили, что монета будет разработана с использованием блокчейна или других аналогичных технологий.

"Это отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы — прогрессивная и инновационная страна", — заявил член правления Центробанка Литвы Мариуса Юргиласа.

Фото из Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Так они1 час назад
И так по всем показателям застряли в средневековье, и никакого сдвига,только деградация.
Ответить
Светлана1 час назад
И эстонцы уже создают свою крипту.
И только в Латвии к стодетию монета - средневековье!
Ответить