Центробанк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту (2)
В мире | 6 марта 2018 года, 14:54
Центральный банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптовалюту. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ Литвы отметили, что монета будет разработана с использованием блокчейна или других аналогичных технологий.
"Это отличный способ отметить столетие восстановления государственности Литвы, которое мы празднуем в этом году, а также продемонстрировать всему миру, что мы — прогрессивная и инновационная страна", — заявил член правления Центробанка Литвы Мариуса Юргиласа.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
И только в Латвии к стодетию монета - средневековье!