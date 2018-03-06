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Старейшее послание в бутылке обнаружено на одном из пляжей Австралии. Об этом сообщает ABC Australia.

Отмечается, что «возраст» находки составляет 132 года. Предыдущее послание в бутылке было найдено через 108 лет после его отправления.

Want to know what's in the oldest known message in a bottle? We spoke to the people who found it on a beach https://t.co/47Cpbl5jv6 #rndrive pic.twitter.com/n8Zi2SVjqK — RN Drive (@RNDrive) 6 марта 2018 г.

По данным телеканала, жительница страны, прогуливавшаяся вдоль пляжа в 180 км от города Перт, заметила бутылку.

«Я подняла её и забрала с собой, потому что мне показалось, что она будет прекрасно смотреться в моём книжном шкафу», — рассказала она.

Впоследствии один из родственников женщины обнаружил в бутылке послание.

The world's oldest-known message in a bottle has been found on a beach north of Perth. #7News pic.twitter.com/e3uBmyYPwN — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) 6 марта 2018 г.

Записка датирована 12 июня 1886 года. Бутылка была выброшена за борт с немецкого судна «Паула» в 950 км от западного побережья Австралии.

Семья отнесла находку в музей, где специалисты подтвердили её историческую ценность.

В декабре 2017 года сообщалось, что в египетском Луксоре археологи обнаружили захоронения возрастом около 3,5 тыс. лет.

фото: twitter.com