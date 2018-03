В мире |

Старейшее послание в бутылке обнаружено на одном из пляжей Австралии. Об этом сообщает ABC Australia.

Отмечается, что «возраст» находки составляет 132 года. Предыдущее послание в бутылке было найдено через 108 лет после его отправления.

