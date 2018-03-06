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Жителям Бельгии начали раздавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Бельгийскую фармацевтическую ассоциацию.

Отмечается, что любой гражданин страны может бесплатно получить лекарство в аптеке. Таблетки с йодом должны снизить риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф.

Мера предусмотрена новым планом ядерной безопасности, разработанным главой МВД страны Яном Ямбоном.

Ранее рекомендации иметь такие таблетки были адресованы детям, беременным женщинам, кормящим матерям, руководителям детских садов и школ.

Фото из Flickr