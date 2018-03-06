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При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате погибли 32 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

«По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», — говорится в сообщении.

Ан-26 разбился в 15:00 по мск. В ведомстве подчеркивают, что самолет не был сбит. По предварительной информации министерства, возможной причиной его крушения могла стать техническая неисправность.

Минобороны создало специальную комиссию для расследования крушения Ан-26. «Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — добавили в ведомстве.

РИА Новости отмечает, что самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около 500 метров.

В декабре 2016 года самолет Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 86 пассажиров, в том числе артисты военного Ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты. Все они погибли.