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Двое неизвестных с саблей и мачете сняли скальп с мужчины в одном из ресторанов французской столицы, сообщает во вторник радиостанция RTL.

Согласно сообщению, неизвестные с масках совершили нападение на одного из посетителей ресторана в десятом округе Парижа в понедельник вечером. Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой.

Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Нападавшие также являются ланкийцами. Источник радиостанции в правоохранительных органах рассказал, что нападения могло быть сведением личных счетов.

Отметим, что в самой Шри-Ланке сохраняется крайне неспокойная обстановка в связи со столкновениями между буддистами и мусульманами. Напряженность между представителями обеих религий нарастала в стране на протяжении последнего года. Некоторые буддистские организации обвиняют мусульман в том, что они якобы насильно заставляют иноверцев переходить в свою религию, а также в том, что они якобы оскверняют буддистские археологические памятники.