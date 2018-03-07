В авиакатастрофе в Сирии погибли 39 российских военных (5)
Жертвами крушения российского транспортного самолета в Сирии стали 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.
Предварительной причиной катастрофы ведомство считает технические неполадки.
Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места происшествия, утверждает, что по Ан-26 "не было огневого воздействия" - то есть он не был сбит.
Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности. Проверкой на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения Ан-26 займется и главная военная прокуратура.
В Следственном комитете заявили, что по факту крушения возбуждено уголовное дело по признаку по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
О катастрофе доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - сказал он.
На борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. В министерстве обороны заявили, что все люди на борту были кадровыми российскими военнослужащими. Никто из них не выжил.
Как уточнили в ведомстве позже, 27 погибших были офицерами, один из которых носил звание генерал-майора.
"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", - цитирует Интерфакс сообщение минобороны.
Telegram-канал «Майор и Генерал», который связывают с различными силовыми структурами, опубликовал имена большинства погибших в катастрофе Ан-26 у аэродрома Хмеймим в сирийской Латакии.
Всего на военном транспортнике, по данным Минобороны, находились 39 человек, в настоящее время известны звания и фамилии 31-го погибшего, среди них генерал Еремеев, офицеры и контрактники сухопутных войск, воздушно-космических сил и ВМФ России.
1. Майор Смирнов С.Г.
2. Старший лейтенант Сафронов Д.В.
3. Старший лейтенант Панов М.А.
4. Старший лейтенант Алтунин К.Н.
5. Старший лейтенант Осипкин А.В.
6. Старший сержант Епифанов
7. Генерал-майор Еремеев В.Г.
8. Капитан первого ранга Сачук А.М.
9. Капитан первого ранга Моисеев М.А.
10. Полковник Федун С.В.
11. Майор Морозов А.Л.
12. Старший сержант Лушков С.В.
13. Прапорщик Григорьев М.А.
14. Капитан Горбань К.А.
15. Капитан Гайдарханов Э.С.
16. Младший сержант Белов А.И.
17. Старший сержант Богатырев З.М.
18. Майор Маунев М.И.
19. Капитан Пыленок А.А.
20. Капитан Шейнцивт С.В.
21. Майор Чагин Е.В.
22. Старший прапорщик Грабовский С.В.
23. Капитан Труфанов А.В.
24. Майор Кукушкин Д.И.
25. Старший лейтенант Шевченко А.А.
26. Ефрейтор Коломойцев И.К.
27. Майор Микрюков В.В.
28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.
29. Сержант Сереженков Е.А.
30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.
31. Старший лейтенант Левчук Г.С.