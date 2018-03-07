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Жертвами крушения российского транспортного самолета в Сирии стали 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

Предварительной причиной катастрофы ведомство считает технические неполадки.

Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места происшествия, утверждает, что по Ан-26 "не было огневого воздействия" - то есть он не был сбит.

Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности. Проверкой на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения Ан-26 займется и главная военная прокуратура.

В Следственном комитете заявили, что по факту крушения возбуждено уголовное дело по признаку по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

О катастрофе доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - сказал он.

На борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. В министерстве обороны заявили, что все люди на борту были кадровыми российскими военнослужащими. Никто из них не выжил.

Как уточнили в ведомстве позже, 27 погибших были офицерами, один из которых носил звание генерал-майора.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", - цитирует Интерфакс сообщение минобороны.