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Компания Weinstein Company Харви и Роберта Вайнштейнов объявит о банкротстве, поскольку группа инвесторов, согласившаяся купить часть ее активов, отказалась от сделки. Об том пишет The Wall Street Journal.

Инвесторская группа, организованная финансистом Рон Буркле и возглавляемая предпринимательницей Марией Контрерас-Свит, заявила об отмене сделки. Ранее группа Буркле-Контрерас была готова взять на себя 225 млн долларов долга студии, а затем вложить в нее 275 млн долларов. Название студии собирались сменить. Однако инвесторам стало известно о дополнительных обязательствах компании еще на 65 млн долларов

«Мы получили неутешительную информацию о жизнеспособности завершения этой сделки», — заявила Мария Контрерас-Свит.

Представители студии Weinstein Co. назвали заявление инвесторов «оправданием» и заявили, что компания «была прозрачной в отношении своего тяжелого финансового состояния».