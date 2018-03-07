Редкие птицы "сорвали" концерт Эда Ширана в Германии
В мире | 7 марта 2018 года, 12:07
Редкие птицы «сорвали» концерт британского музыканта Эда Ширана в Германии, сообщает The Local.
Выступление должно было пройти на территории аэропорта рядом с городом Эссен, но оказалось, что шоу может негативно сказаться на популяции полевых жаворонков, находящихся под защитой немецкого правительства.
В качестве одного из вариантов предлагалось переселение птиц, но против этого выступили защитники природы.
Организаторы были вынуждены перенести концерт Ширана. Выступление состоится 22 июля в экспоцентре в Дюссельдорфе. На шоу в Эссене продано более 80 тыс. билетов, все они действительны для новой локации.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru