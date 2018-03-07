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Редкие птицы «сорвали» концерт британского музыканта Эда Ширана в Германии, сообщает The Local.

Выступление должно было пройти на территории аэропорта рядом с городом Эссен, но оказалось, что шоу может негативно сказаться на популяции полевых жаворонков, находящихся под защитой немецкого правительства.

В качестве одного из вариантов предлагалось переселение птиц, но против этого выступили защитники природы.

Организаторы были вынуждены перенести концерт Ширана. Выступление состоится 22 июля в экспоцентре в Дюссельдорфе. На шоу в Эссене продано более 80 тыс. билетов, все они действительны для новой локации.

Фото из Flickr