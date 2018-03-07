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Стали известны результаты вскрытия тела капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Причиной смерти 31-летнего спортсмена стала брадиаритмия - один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений. Для установления причины развития у футболиста брадиаритмии будет проведено гистологическое исследование тканей умершего, которое займет примерно два месяца.

Напомним, что Давиде Астори скончался в ночь на 4 марта. Его тело было обнаружено в воскресенье в одном из номеров отеля La'di Moret в городе Удине, где "Фиорентина" должна была встретиться с местным клубом "Удинезе" в матче очередного тура чемпионата страны.

Из-за трагедии матчи плей-офф Лиги чемпионов начинаются с минуты молчания в память о футболисте.