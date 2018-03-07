В мире |

Небольшое письмо, написанное Альбертом Эйнштейном молодому итальянскому ученому-химику Элизабетте Пиччини было продано на аукционе Winner's в Иерусалиме 6 марта вместе с партией других писем, оставленных известным физиком.

"Научному исследователю, у чьих ног я сидел и спал целых два дня, в качестве дружественного сувенира", - говорится в записке на немецком языке, датированной октябрем 1921 года.

Примечательно, что Эйнштейн и Пиччини на самом деле не встречались. Той осенью Эйнштейн приезжал во Флоренцию и, похоже, хотел увидеться с многообещающей студенткой-исследовательницей, чье имя в то время было известно в сообществе физиков-химиков. Однако 21-летняя Элизабетта оказалась слишком застенчивой и отказалась встретиться с 42-летней научной суперзвездой, которая в следующем году получит Нобелевскую премию.

Когда Эйнштейн уезжал из Флоренцию, чтобы принять участие в научной конференции в Болонье, он оставил эту трогательную записку для Элизабетты.

В итоге исторический документ был продан анонимному покупателю за 6100 долларов при стартовой цене 3000 долларов, сообщается на сайте аукционного дома. При этом организаторы рассчитывали, что за уникальное письмо, вышедшее из под пера легендарного физика, будет предложено в несколько раз больше - от 20 000 до 40 000 долларов.

Элизабетта Пиччини - дочь итальянского химика Аугусто Фиренце (1854-1905), занималась исследованиями в области физической химии во Флорентийском университете вместе с профессором Луиджи Мацзой. В 1923 году они опубликовали совместную статью о проводимости азотистой серы.

Также 6 марта за 103 000 долларов было продано письмо Эйнштейна от 1928 года, в которой, как указал аукционный дом, ученый изложил идеи для своего "Третьего этапа теории относительности". Кроме того, за 6100 долларов было письмо Эйнштейна американскому ветерану Второй мировой войны, который хотел стать ученым, передает Reuters.

Как сообщал NEWSru Israel, в октябре 2017 года Winner's продал записку Эйнштейна с размышлениями о счастье скромной жизни за рекордные для израильского рынка аукционов 1,5 млн долларов.

Фото из Flickr