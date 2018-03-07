В мире |

Экономический советник президента США Гэри Кон, бывший президент банка Goldman Sachs и сторонник свободной торговли, не поддержал план Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США и планирует в ближайшее время уйти в отставку.

Белый дом объявил об уходе по собственному желанию Гэри Кона - главы национального экономического совета при президенте США, который помогал Дональду Трампу проводить налоговую реформу в 2017 году.

Причиной отставки Кона, как предполагается, могло стать несогласие с намерением Трампа ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые, как считается, чреваты новой торговой войной между Америкой и Европой.

В своем заявлении главный экономический советник Трампа не указал конкретной причины ухода из администрации Трампа, поблагодарив президента за возможность служить стране и способствовать мерам, нацеленным на экономический рост.

Кон - известный экономист, экс-президент банка Goldman Sachs и сторонник Демократической партии - считается убежденным глобалистом.

Это уже четвертая отставка в окружении Трампа и высших органах власти США после Нового года. Неделю назад об отставке заявила Хоуп Хикс - глава PR-службы Белого дома.

В целом с начала президентского срока в администрации Трампа произошло уже полтора десятка громких отставок.

Источник: bbc.com