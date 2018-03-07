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Разработчики российского поисковика "Яндекс" попали в курьезную историю со своим главным конкурентом Google, назвав его офис "говном" в картографическом сервисе. ​​Впоследствии ошибка была исправлена, а адрес офиса Google убран из выдачи по поисковому запросу "говно".

"Это не "пасхалка", а баг. Он уже исправлен", — прокомментировали ситуацию в "Яндекс".

Ранее сообщалось, что посетители имиджборда 2ch обнаружили, что при запросе "говно" в картографическом сервисе "Яндекс.Карт" пользователи в первую очередь видят адрес российского отделения корпорации Google.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com