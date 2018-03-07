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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отклонил инициативу, направленную на замену нескольких строк в официальном немецком гимне, сообщает издание Saarbrücker Zeitung.

"Нет, я против того, чтобы менять слова гимна", - сказал Штайнмайер в интервью изданию.

Ранее против изменения текста национального гимна Германии также высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в германском министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг заявила, что текст гимна Германии необходимо править, чтобы сделать его гендерно-нейтральным.

Так, Розе-Меринг предложила заменить слово "отечество" на "родина", а также слово "братски" в строке "братски сердцем и рукой" на "отважно".

По данным радиостанции "Немецкая волна", политик ссылалась на опыт Австрии и Канады, которые ранее внесли поправки в тексты своих национальных гимнов.

Источник: interfax.ru

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