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Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихи поэта Андрея Дементьева.

Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением, отметив, что "сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична". Президент обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей. "Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", — сказал Путин.

Путин прочитал отрывок из стихотворения современного поэта: "Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, – когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, – я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту".

Международный женский день или Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН отмечается 8 марта. В России Международный женский день — государственный праздник. В Латвии - отмечаемая дата.