В мире |

Во время тренировки южноафриканского триатлониста Мхленги Гуалы на него напали неизвестные люди и попытались отрезать ему ноги бензопилой.

Партнер Гуала по тренировкам Сэндайл Шейндж сообщил Би-би-си, что сейчас 26-летний спортсмен находится в больнице и что его травмы серьезны, но не опасны для жизни.

Как сообщается, трое неизвестных напали на спортсмена во вторник рано утром в Дурбане, третьем по числу населения городе Южно-Африканской Республики, во время тренировочного заезда на велосипеде.

Нападавшие успели поранить пилой обе ноги триатлониста, прежде чем ему удалось от них оторваться.

Пресс-секретарь полиции Нкобайл Гуала сообщил Би-би-си, что уголовное дело открыто по статье "покушение на убийство".

"Он думал, что его хотят ограбить, остановился и отдал им свой телефон. Но они не хотели ни его телефон, ни часы, ни велосипед", - рассказал Шейндж.

Он поделился и жуткими подробностями произошедшего: "Его затащили в кусты на обочине, схватили пилу и начали отпиливать ноги. Когда добрались до кости, пила застряла, так как была не слишком острой. Тогда они принялись за вторую ногу".

Южноафриканский триатлонист Генри Шуман, завоевавший бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м году, у себя в "Твиттере" назвал этот инцидент совершенно отвратительным.

A friend of mine, cycling in the Durban area was robbed by three people this morning, Then they attempted to saw off both legs with a chainsaw. Blade too blunt and only got half way through one and started on the other. Absolutely disgusting! How safe are we on SA roads?