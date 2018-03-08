ООН призвала дать власть женщинам (2)
В мире | 8 марта 2018 года, 09:17
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш записал видеообращение, приуроченное к Международному женскому дню. Ролик опубликован на канале новостной службы ООН на YouTube.
"Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать власть женщинам", — сказал он.
Гуттериш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерена добиваться его на уровне управленцев ООН во всех странах.
Фото из Flickr
Источник: Lenta.ru
А и правда ,что терять ?Если ООН мужицкую ,на 60-70% америкосия подмяла под себя, сделала ручной собачонкой, может "слабый пол" вернёт хоть часть достоинства этой конторе ?С праздником женщины планеты !
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Что-бы не было никому обидно, ради равенства, власть нужно отдать геям.
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