Невеста принца Гарри поменяла веру (1)

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В мире | 8 марта 2018 года, 09:56

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл прошла обряд крещения — она приняла англиканство. Тайную церемонию с использованием воды из реки Иордан провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне, сообщает Daily Mail.

Ритуал длился 45 минут. На нем присутствовали только несколько помощников, принц Гарри, принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Как отмечает издание, принятие англиканства не является для Меган обязательным, чтобы заключить брак с Гарри. Однако в ноябре она заявила, что готова креститься в знак уважения к королеве в качестве главы Англиканской церкви. До этого 36-летняя бывшая американская актриса и фотомодель называла себя протестанткой.

Меган и Гарри поженятся 19 мая.

О романе Маркл с принцем, который занимает пятое место в очередности наследования британского престола, стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ "переступили черту".

Фото из Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Muslim39 минут назад
Я думал религию принимают по собственным крайне стойким и фундаментальным убеждениям, а не от "уважения к свикрови". Менять свою веру и убеждение так легко, как перчатки — лишь не более, чем очередное подтверждение "Римского синдрома" у западного мира, которым страдает сегодня половина мира.
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