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Бельгийский суд впервые вынес приговор за «сексизм в публичном месте». Нарушителя закона оштрафовали на 3 тыс. евро, сообщает The New York Times.

Сам инцидент произошел в городке Завентем, пригороде Брюсселя, в июне 2016 года. В материалах суда указано, что офицер полиции попыталась остановить 23-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, однако он отказался подчиняться требованиям полицейского. «Закрой свой рот, я не разговариваю с женщинами. Полиция не место для женщин», — сказал он офицеру полиции и сбежал. Его удалось задержать несколько минут спустя на одной из городских ярмарок.

Коллеги полицейского, ставшей жертва сексизма, подтвердили в суде, что подсудимый обращался только к женщине, хотя вокруг находились еще несколько сотрудников полиции. В итоге суду хватило доказательств того, что нарушение закона произошло в общественном месте и при достаточном количестве свидетелей.

В случае если подсудимый откажется от выплаты штрафа, ему грозит тюремный срок. Уголовная статья за «сексизм в публичном месте» появилась в Бельгии в 2014 году как поправка к общему закону о дискриминации. Максимальное наказание по данной статье — тюремный срок до одного года и штраф до 10 тыс. евро.

Источник: daily.afisha.ru