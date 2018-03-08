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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену и впоследствии помилованный, а также его дочь, найденные ранее без сознания в и отправленные в реанимацию, находятся в состоянии комы.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и впоследствии помилованный, а также его дочь, найденные ранее без сознания в английском городе Солсбери и отправленные затем в реанимацию, находятся в состоянии комы. Ранее в Скотланд-Ярде заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

По информации британского издания The Mirror, которое ссылается на заявление Скотланд-Ярда, Скрипаль и его дочь находятся в очень тяжелом состоянии. По данным издания, офицер полиции, прибывший первым на место происшествия и тоже госпитализированный, как отмечают журналисты, также находится в состоянии комы. В то же время, как пишет BBC, офицер не в коме, а просто "в тяжелом состоянии".

В среду, 7 марта, глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда, помощник комиссара Марк Роули объявил о том, что при попытке убить Скрипаля и его дочь в Солсбери было использовано нервно-паралитическое вещество.

"Мы рассматриваем произошедшее как покушение на убийство, потому что мы установили, что причиной ухудшения здоровья стало поражение нервной системы", - пояснил он.

Ранее газета The Times написала о том, что в британской контрразведке MI5 проверяют версию о попытке России ликвидировать бывшего шпиона Скрипаля и его дочь. Источники издания рассказали, что первые признаки указывают на покушение при поддержке государства, и в этом ключе его рассматривает полиция.

По данным издания, следователи также изучат обстоятельства смерти 59-летней жены Скрипаля Людмилы от рака в 2012 году и гибели их 43-летнего сына Александра от печеночной недостаточности в прошлом году в Санкт-Петербурге. До сих пор эти смерти не вызывали подозрений.

Скрипаль, осужденный в России за госизмену и шпионаж в пользу британских спецслужб и обмененный в 2010 году на российских шпионов, разоблаченных в США, и Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Оба находились в бессознательном состоянии.

По данным прессы, после пребывания на месте предполагаемого преступления признаки отравления были зафиксированы примерно у десяти сотрудников аварийно-спасательных служб и представителей общественности. Один пострадавший остается в больнице.

Как пишет The Telegraph неназванный офицер британской полиции, который одним из первых оказался на месте отравления Скрипаля 4 марта, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Известно, что сначала он попал в больницу в качестве мер предосторожности и вскоре был выписан. Но затем его состояние ухудшилось. Во вторник, 6 марта, его снова госпитализировали и теперь он находится в отделении интенсивной терапии.

Как отмечает The Telegraph, проблемы со здоровьем офицера, очевидно, только усилят общественное давление на британское правительство, с которого уже требуют жестко отреагировать на предполагаемую операцию российских спецслужб.

BBC пишет, что в больницу обращались еще как минимум два офицера полиции, побывавших на месте происшествия, с легкими симптомами отправления - зудом в глазах и хрипом. Но их быстро выписали.