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Российское посольство в США подвергло Госдеп страны критике за распространение фейковых новостей и комментариев о России, а также поздравило официального представителя ведомства Хизер Науэрт и других сотрудниц с Международным женским днем.

"Мы слышим поток фейковых новостей — о жестокости России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения "Оскаром" истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран", — говорится в сообщении в фейсбуке посольства.

По мнению дипломатов, относительно встречи Лаврова и Тиллерсона ситуация "достаточно казусная".

В посольстве подчеркнули, что у обоих политиков "будет прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую", обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки.

Ранее посольство России в США уличило Госдеп в искажении реальности из-за информации о встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Фото из Flickr