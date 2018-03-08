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В матче полупрофессиональных английских команд "Хемел Хемпстед Таун" и "Ист Таррока" произошел курьезный эпизод, связанный с удалением футболиста Санчеза Уотта. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Олли Бэйлис.

Из-за того, что на майках футболистов были написаны исключительно номера, для вынесения предупреждения судья матча был вынужден спросить у игрока его фамилию.

Ответ Уотта он принял за издевательство и показал футболисту прямую красную карточку. Фамилия 27-летнего англичанина созвучна с вопросом "What?" ("Что?" - в переводе с английского).

Позже игрокам "Хемел Хемпстед Таун" удалось оспорить решение арбитра и футболист вернулся на поле. Матч завершился победой "Хемела" со счетом 2:0. Один из мячей забил Уотт.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com