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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей проезд на территорию Крыма, попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", обвинившего ее в "незаконном пересечении госграницы" страны.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", - цитирует "Миротворец" ТАСС.

7 марта стало известно о том, что посольство Украины в Москве не получало письма от Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым. Накануне Собчак в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым. "Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет", - пояснила она.

По словам Собчак, в частности, она хотела бы посетить полуостров, чтобы "говорить с крымскими татарами, которые, например, очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит". Как считает кандидат в президенты РФ, нужно поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. "Нельзя, вот как сейчас, считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское", - сказала она. По мнению журналистки, стоит подумать о возможности проведения международного референдума с участием как жителей России, так и жителей Украины.

Между тем в Госдуме напомнили, что Собчак уже посещала Крым после его воссоединения с Россией в апреле 2014 года и тогда ей не требовалось разрешения украинских властей. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко с иронией предположил, что такими темпами Собчак скоро попросит на Украине политического убежища.

Напомним, в октябре 2017 года на пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты Собчак заявила, что "с точки зрения международного права Крым украинский". Она отметила, что своими действиями на полуострове Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и теперь важно "восстановить дружбу России и Украины любой ценой".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандальное заявление Собчак, вызвавшее шквал критики со стороны чиновников, назвал его "неправильным по сути и по форме". Он подчеркнул, что с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России.

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых были обнародованы личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее базу "Миротворца" пополнили Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Баста, Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.