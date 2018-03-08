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Директор полиции Бельгии Катрин де Болль возглавит Европол, сообщает Liberation со ссылкой на решение Совета Европы.

Это первый случай, когда европейскую полицию возглавила женщина. Отмечается, что де Болль была выбрана из 28 кандидатов на должность в декабре 2017 года, а 8 марта Совет Европы утвердил ее назначение.

Ранее сообщалось, что правительство Румынии впервые возглавила женщина.