В мире |

Молодая девушка из Ньюкасла Шарлотта Томсон и представить себе не могла, что беременна, поскольку весь этот период она могла спокойно влезть в обтягивающие платья, юбки и брюки. Ничего подозрительного она за собой не замечала, менструации были стабильно раз в месяц, пишет The Sun.

Девушка рассказала, что иногда чувствовала несильную боль в низу живота, но думала, что это перед месячными. Но однажды ночью Шарлотта проснулась от мучительной боли и сильного кровотечения — девушку пришлось госпитализировать.

"Я помню, как ко мне подошла медсестра и сказала, что я вот-вот стану мамой. Я была шокирована, ведь у меня не было живота, как у всех нормальных беременных. Я просто не могла в это поверить", говорит Шарлотта.

Девушка сильно переживала из-за неподготовленности к рождению малыша и не знала, как сообщить эту шокирующую новость родителям. Однако они адекватно восприняли информацию и поддержали новоиспечённую маму.

фото: соцсеть