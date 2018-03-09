В результате инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ пострадал 21 человек
В мире | 9 марта 2018 года, 07:06
После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.
«Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь — «Газета.Ru»)», — заявили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.
Ранее в Лондоне призвали не спекулировать на теме отравления Скрипаля.
Источник: Газета.ru