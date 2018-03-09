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После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медицинской помощью обратился 21 человек, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира.

«Многим потребовалось лечение, в общей сложности это около 21 человека, включая мужчину и женщину, которых нашли на скамейке (Скрипаля и его дочь — «Газета.Ru»)», — заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются Скрипаль, его дочь Юлия и офицер полиции.

Ранее в Лондоне призвали не спекулировать на теме отравления Скрипаля.