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Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.

Сообщается, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру). Количество эпизодов и формат шоу пока не выбраны.

Известно, что Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу "вдохновляющим историям".

Источник: gazeta.ru