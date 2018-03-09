Обама ведет переговоры с Netflix о собственном шоу (2)

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В мире | 9 марта 2018 года, 08:31

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.

Сообщается, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру). Количество эпизодов и формат шоу пока не выбраны.

Известно, что Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу "вдохновляющим историям".

Источник: gazeta.ru

Комментарии 2
НАДЕЖДА1 час назад
Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу
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Как?! Опять?! По-моему, всё уже есть и этого достаточно :)
https://www.youtube.com/watch?v=9sYuFpjdmE8
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Dmitrijs Lubriks24 минуты назад
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