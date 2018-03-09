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40% граждан Сербии в ходе опроса заявили, что ничего не знают о военных преступлениях, совершенных сербскими лидерами во время войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х годов.

Как следует из опроса, проведенного белградским агентством Demostat, 40% граждан страны (83% опрошенных - этнические сербы) заявили, что не знают, например, о резне в Сребренице, где боснийские сербы в июле 1995 года убили 8000 мусульман по этническому принципу.

Остальные 60% опрошенных знают о военных преступлениях, но при этом 12% из этого числа полагают, что основными жертвами зверств были сербы.

Отвечая на вопрос о роли Международного трибунала по бывшей Югославии, около двух третей респондентов сказали, что суд относится к сербам предвзято, и уверены, что сербский народ пострадал в ходе югославских войн сильнее других.

Кроме того, 70% опрошенных не смогли назвать город, который в ходе конфликта почти четыре года подряд находился на осадном положении и подвергался обстрелам.

Этот город - Сараево, столица Боснии и Герцеговины. За три с половиной года осады в городе погибло более 10 тысяч человек.

Сербский командир Ратко Младич, под руководством которого проводилась осада, был признан виновным в геноциде - в том числе на основании показаний о военных преступлениях, совершенных во время осады. Он приговорен к пожизненному заключению.