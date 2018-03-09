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Россия может обогнать силы США в Европе по военной мощи к 2025 году, считает командующий силами США и объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Об этом он заявил в Конгрессе США, пишет издание DefenseOne.

По оценке генерала, Россия продолжает развивать ключевые военные технологии и не замедляется в этом движении в попытках дестабилизировать Запад.

«С учетом их модернизации и темпов, с которыми она осуществляется, нам придется поддерживать нашу модернизацию на таком уровне, чтобы сохранить превосходство в тех областях, в которых мы сейчас доминируем», — заявил Скапарротти. В противном случае НАТО и США уступят России по всем позиции, например, к 2025 году, предупредил он.

В феврале Европейское командование ВС США попросило выделить 6,5 миллиарда долларов на ключевую программу в регионе — «Инициативу по сдерживанию», которая сводится к укреплению и расширению воздушной, морской и сухопутной группировки в Европе. Это на 2 миллиарда долларов больше, чем военные просили годом ранее.

По словам Скапарротти, финансирование в том числе потребуется на усовершенствование компьютерных систем и программ для контроля и управления группировкой, на новые разведывательные технологии, высокоточные снаряды и на объединенную систему противоракетной и противовоздушной обороны.