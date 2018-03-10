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Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона, которые расследуют отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, до сих пор не знают, какое вещество стало причиной его попадания в реанимацию.

Следственные действия ведутся уже и на могилах жены и сына пострадавшего на кладбище в Солсбери: как утверждает телеканал Sky News, полицейские забрали оттуда «какие-то предметы» – по всей видимости, оставленные незадолго до отравления Скрипаля цветы.

Основная версия сводится к тому, что бывший офицер ГРУ и его дочь Юлия, которых в бессознательном состоянии обнаружили в сквере после посещения одного из солсберийских торговых центров, отравились веществом нервно-паралитического действия – причем, скорее всего, у себя дома.

Сразу же после того, как были установлены личности пострадавших, там побывал сержант местной полиции Ник Бейли. Сейчас он тоже госпитализирован с тяжелым отравлением, пишет британская газета The Telegraph. Однако медик, оказывавший Скрипалю и его дочери помощь на месте их обнаружения, не пострадал. Из этого следователи сделали вывод, что токсин находился в доме экс-разведчика. Туда «для обеззараживания потенциально опасных объектов» направлены 180 специалистов из числа военных.

По словам источника в лондонской полиции, общее число отравившихся вместе со Скрипалем и его дочерью достигло 20 человек – всем им потребовалась медицинская помощь, однако в большинстве случаев отравление не было серьезным. На данный момент в больнице остаются три человека – сам экс-офицер ГРУ, его дочь и полицейский Бейли.

В Британии считают, что причиной отравления стала «месть со стороны российских спецслужб» за предательство. В РФ эту версию категорически отвергают, называя полностью нелогичной. Напомним, на родине Скрипаль был приговорен к тюремному сроку за исполнение шпионажа в пользу Соединенного Королевства, однако впоследствии его обменяли на разведчиков, выявленных спецслужбами США (тогда в обмене участвовала прославившаяся благодаря этому Анна Чапман).

По данным Financial Times, после переезда в Солсбери Сергей Скрипаль продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.