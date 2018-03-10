Еврокомиссия выделит Украине миллиард евро (6)

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В мире | 10 марта 2018 года, 12:09

В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине до одного миллиарда евро. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК, транш должны одобрить Совет ЕС и Европарламент

«Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до одного миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ», — говорится в документе.

По словам еврокомиссара по финансам Пьера Московиси, ЕК ожидает от Украины продвижения реформ с новой силой для построения более «справедливой, стабильной и процветающей страны».

Ранее ЕК сообщила украинскому президенту Петру Порошенко, что не может перечислить в бюджет страны последний транш кредита в 1,8 млрд евро в соответствии с принятой в 2015 году программой макрофинансовой помощи. В соответствии с соглашением, Украина выполнила большую часть своих обязательств, но не все. Поэтому ЕК не смогла выдать последний транш.

Фото из Flickr

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 6
Агр1 час назад
Ура товарищи!! Это победа!! Ещё больше кастрюль и печенек!! Попрошайке ещё пару траншей!! :)) Будет на что уголь и газ в России закупать. :))
2
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Фант1 час назад
Это Украине на два дня ( по карманам распихать)! И снова будут рвать горло об несуществующей агрессии!
2
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Агр1 час назад
:))
2
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