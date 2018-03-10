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Суд в Бруклине в пятницу приговорил к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за финансовые махинации и обман инвесторов.

34-летний мужчина расплакался во время объявления приговора. В прошлом году присяжные признали Шкрели виновным в отправке фальшивых отчетов инвесторам. Он делал это, пытаясь скрыть огромные финансовые потери двух хедж-фондов, которыми управлял.

Имя бывшего менеджера хедж-фонда попало в заголовки газет в 2015 году, после того как принадлежавшая Шкрели компания Turing Pharmaceuticals взвинтила цену на препарат дараприм на 5000%.

Лекарство используется при терапии ВИЧ и СПИДа. Оно лечит токсоплазмоз - паразитарное заболевание, которое особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

Turing Pharmaceuticals подняла цены на лекарство с 13,5 за таблетку до 750 долларов, что сделало лечение недоступным для многих пациентов.

Решение о резком повышении стоимости не было нарушением закона или даже беспрецедентным случаем в США, однако оно превратило Шкрели в своеобразный символ жадности фармацевтических компаний и принесло ему прозвище "самого презираемого бизнесмена" в США. Дело о мошенничестве не было связано с продажей дараприма.

После того как в августе прошлого года присяжные признали Шкрели виновным, его отпустили под залог до объявления приговора.

Однако спустя месяц он предложил своим подписчикам в социальных сетях пять тысяч долларов, если они принесут ему прядь волос бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая активно критиковала бизнесмена во время своей кампании.

Судья сочла это доказательством того, что Шкрели может представлять опасность, и отменила решение о залоге, и Шкрели ждал приговора уже в заключении.

Фото из Flickr