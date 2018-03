В мире |

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.

Он отметил, что разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из его компаний — The Boring Company. Предполагается, что электробус будет развивать скорость до 200 километров в час. Он также сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

При этом новая разработка ориентирована преимущественно на пешеходов и велосипедистов, отметил Маск.

"Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину", — написал он в микроблоге.

Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It’s a matter of courtesy & fairness. If someone can’t afford a car, they should go first.