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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.

Он отметил, что разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из его компаний — The Boring Company. Предполагается, что электробус будет развивать скорость до 200 километров в час. Он также сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

При этом новая разработка ориентирована преимущественно на пешеходов и велосипедистов, отметил Маск.

"Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину", — написал он в микроблоге.

Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It’s a matter of courtesy & fairness. If someone can’t afford a car, they should go first. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

Маск пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций, но в меньшем количестве.

Источник: РИА Новости