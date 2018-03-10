Метро будущего: Илон Маск показал подземный скоростной электробус (5)

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В мире | 10 марта 2018 года, 14:19

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.

Он отметил, что разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из его компаний — The Boring Company. Предполагается, что электробус будет развивать скорость до 200 километров в час. Он также сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

При этом новая разработка ориентирована преимущественно на пешеходов и велосипедистов, отметил Маск.

"Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину", — написал он в микроблоге.

Маск пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций, но в меньшем количестве.

Источник: РИА Новости

Комментарии 5
Лёлик1 час назад
Не , на Тесле по космосу как то прикольней , можно удрать от очнувшихся инвесторов...
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зри в корень1 час назад
Сколько можно пиарить эту Илонку фейкометчицу? Нет у Штатов достижений, сплошь дешевый "хуливуд"...
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uchenik2 часа назад
Esli ne trudno -nauchi.
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