НАТО предоставило Украине статус страны-соискателя (3)

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В мире | 10 марта 2018 года, 16:39

Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта". Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. До сих пор в альянсе отказывались официально признать стремление Киева присоединиться к военному союзу, напоминает DW.

Статус "аспиранта" (aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства. "Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - утверждает Геращенко.

На сайте НАТО указано, что, помимо Украины, стремление к членству выражают еще три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Альянс официально поясняет: статус "aspirations" означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству", отмечает "Украинская правда".

Издание отмечает, что вместе со списком стран-аспирантов обновлен и раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.

Фото из Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 3
Еду в КРЫМ!!!20 минут назад
Надо РОССИИ!!! отодвинуть границы хохло-фашистов до львова,чтоб этих недобитков вместе с хозяевами и в близи не было видно от трассы М-4 МОСКВА-КРЫМ!!! пусть фашисты на западе с поляками труться.
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Ой, шо вы говорите?4 минуты назад
Страна - СосиСкатель?
Нет, мени усё ясно!
Вот тильки "скатель" ще не розумею.
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Patriot4 минуты назад
Ukrainas tauta ir pieradijusi savu varonibu un kaujassparu apturot Krievijas armiju. Domaju, ka ari NATO noderes ukrainu ieguta pieredze karojot pret krieviem. Motivet ukrainus ari nevajag, savu teritoriju Krimu vini Krievijai nav norakstijusi.
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